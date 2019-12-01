Aseguran toma clandestina de gas LP en Villagrán, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:03:56

Villagrán, Guanajuato, 13 de abril del 2026.- Una toma clandestina de gas LP fue localizada y asegurada en el municipio de Villagrán, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre una posible conexión ilegal.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz en coordinación con instancias federales.

En el lugar, los agentes detectaron una instalación irregular conectada directamente a un ducto de gas, la cual fue desactivada de inmediato para evitar riesgos mayores.

De acuerdo con autoridades estatales, este tipo de prácticas representan un peligro significativo, ya que pueden provocar fugas, incendios o incluso explosiones, sobre todo cuando se encuentran cerca de viviendas.

Durante el despliegue, un habitante de la zona expresó su preocupación ante la cercanía de casas con la toma ilegal.

“Es un peligro para todos, aquí hay casas cerca”, comentó mientras observaba las labores de aseguramiento.

Las autoridades informaron que, en lo que va de la actual administración en Guanajuato, se han decomisado más de 5.74 millones de litros de hidrocarburos como parte de las acciones para combatir la extracción ilegal.

Tras la intervención, el punto fue inhabilitado y quedó bajo resguardo, sin que se reportaran incidentes. La zona regresó a la normalidad una vez concluidos los trabajos.