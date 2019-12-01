Aseguran más de mil litros de estupefacientes ocultos en botellas de limpiador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 07:48:20

San Luis Río Colorado, Sonora, a 17 de octubre 2025.- La Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de mil 67 litros de un estupefaciente sintético oculto en bidones de un limpiador, en el estado de Sonora.

A través de un comunicado, la corporación federal indicó que el hallazgo de la metanfetamina se registró durante inspecciones aleatorias de seguridad y prevención del delito en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, en el municipio de San Luis Río Colorado.

Asimismo, la Guardia Nacional explicó que sus agentes, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), le marcaron el alto al conductor de un tráiler, unidad a la cual le hicieron una revisión de rutina en la que localizaron 118 galones con aproximadamente mil 67 litros de metanfetamina líquida, la cual pretendía hacer pasar por limpiador multiusos.

Se detalló que, al percibir un fuerte olor a químico en la carga procedieron a realizar una prueba del químico, que dio positivo por metanfetamina, por lo que el sospechoso fue detenido.

Tanto el conductor como el tractocamión y la sustancia asegurada quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal.