Bloqueos de productores aguacateros paralizan principales vías en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:57:22

Uruapan, Mich., a 17 de octubre de 2025.- Desde las primeras horas de este viernes, integrantes del gremio aguacatero iniciaron una serie de bloqueos simultáneos en distintos puntos carreteros del municipio de Uruapan, lo que ha provocado afectaciones en la movilidad y el transporte de mercancías en la región.

De acuerdo con reportes locales, las movilizaciones comenzaron frente a la planta de Pemex, en la salida hacia la autopista Siglo XXI, donde decenas de productores colocaron vehículos y maquinaria agrícola para impedir el paso.

Minutos después, las protestas se extendieron a otros tramos estratégicos: la carretera Uruapan–Los Reyes, a la altura de las comunidades de San Francisco Peribán, Angahuan y San Lorenzo; así como la vía San Juan Nuevo–Tancítaro, cerca de la zona conocida como El Fresnito, y el tramo Uruapan–San Juan Nuevo, a la altura de Los Arcos.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre las demandas del sector, versiones extraoficiales apuntan a que los productores exigen medidas más estrictas contra la extorsión y los cobros ilegales que afectan al comercio del llamado “oro verde”.

Las autoridades de seguridad mantienen presencia en las zonas afectadas y exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones, mientras se busca entablar diálogo con los manifestantes para liberar las vías y restablecer el tránsito en la región aguacatera más importante del país.