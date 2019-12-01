Aseguran más de 1.7 toneladas de estupefacientes químicos en Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:27:42

Apozol, Zacatecas, a 28 de octubre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal aseguró más de 1.7 toneladas de un supuesto estupefaciente químico, durante un operativo en el municipio de Apozol, Zacatecas.

Según información oficial, los efectivos realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado Banco de Piedra cuando localizaron un área que funcionaba como punto de concentración de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina.

Por lo anterior aseguraron el perímetro y posteriormente incautaron lo siguiente:

mil 725.14 kilogramos de probable metanfetamina.

10 cargadores.

Equipo táctico.

Un vehículo.

Se dio a conocer que los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) pusieron lo decomisado a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.