Aseguran en Tarímbaro, Michoacán a cría de cocodrilo 

Aseguran en Tarímbaro, Michoacán a cría de cocodrilo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 12:14:13
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Tarímbaro, Michoacán, a 2 de octubre 2026.- Una cría de cocodrilo fue asegurada por elementos de Protección Civil y Bomberos, sin que se registraran personas lesionadas.

Al respecto se informó que el pequeño reptil fue detectado fuera de su hábitat, situación que fue reportada a los cuerpos de emergencia ante el riesgo de que alguna persona intentara manipularlo o que el propio ejemplar resultara lastimado.

Los rescatistas acudieron al sitio y, utilizando técnicas para el manejo de fauna, aseguraron al reptil y lo retiraron del lugar de manera segura.

Por ahora se desconoce la procedencia del cocodrilo y las circunstancias en las que terminó en esta zona de Tarímbaro; tampoco se ha informado si se encontraba en cautiverio y escapó o si fue abandonado, por lo que estas posibilidades no están confirmadas.

El ejemplar quedó bajo resguardo para determinar su manejo y destino conforme a los protocolos correspondientes.

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