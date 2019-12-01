Aseguran casi 8 mil litros de presunto hidrocarburo en operativo federal en Arteaga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 10:17:30

Arteaga, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Autoridades federales aseguraron aproximadamente 7 mil 900 litros de presunto hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Arteaga, Michoacán.

La acción fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las labores implementadas dentro del Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Batallón de Infantería de Marina número 801 realizaban recorridos de vigilancia terrestre y prevención del delito en las inmediaciones del poblado de Las Cañas, cuando localizaron el material.

Tras el aseguramiento, el presunto hidrocarburo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación y la realización de los peritajes correspondientes.

La Secretaría de Marina señaló que este tipo de acciones buscan afectar las fuentes de abastecimiento y logística utilizadas para actividades ilícitas, además de fortalecer la seguridad en las comunidades del estado.