Aseguran casi 8 mil litros de presunto hidrocarburo en operativo federal en Arteaga, Michoacán

Aseguran casi 8 mil litros de presunto hidrocarburo en operativo federal en Arteaga, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 10:17:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Arteaga, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Autoridades federales aseguraron aproximadamente 7 mil 900 litros de presunto hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Arteaga, Michoacán.

La acción fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las labores implementadas dentro del Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Batallón de Infantería de Marina número 801 realizaban recorridos de vigilancia terrestre y prevención del delito en las inmediaciones del poblado de Las Cañas, cuando localizaron el material.

Tras el aseguramiento, el presunto hidrocarburo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación y la realización de los peritajes correspondientes.

La Secretaría de Marina señaló que este tipo de acciones buscan afectar las fuentes de abastecimiento y logística utilizadas para actividades ilícitas, además de fortalecer la seguridad en las comunidades del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cateo en Parácuaro, Michoacán destapa vehículos con blindaje improvisado; aseguran dos unidades
Ataque armado en Jacona, Michoacán deja tres personas heridas; agresores logran escapar
Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán
Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán
Más información de la categoria
Sismo en Perú deja cinco muertos y más de 300 damnificados; viviendas colapsan tras fuerte movimiento
Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán
Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán
Edil detenido en Puebla: habría intentado “comprar” su salida con dinero y un vehículo en investigación por asesinato de periodista
Comentarios