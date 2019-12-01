Localizan cuerpo sin vida de un hombre en camino de terracería de la comunidad El Puesto en Celaya, Guanajuato

Localizan cuerpo sin vida de un hombre en camino de terracería de la comunidad El Puesto en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 17:57:01
Celaya, Guanajuato, a 11 de febrero de 2026.- Vecino de la comunidad El Puesto pasó un momento de incertidumbre al percatarse que en un camino de terracería en zona cerril se encontraba un hombre sin vida, con visibles huellas de violencia.

Fue poco antes de las 14:00 horas de este miércoles que el suceso se dió a conocer a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, sobre una persona tirada en el cerro con dirección al panteón de la localidad.

Minutos después arribaron personal municipal y Guardia Nacional, quienes confirmaron que la víctima de identidad desconocida ya no tenía vida y estaba maniatado.

La cinta de inmediato fue colocada para delimitar el área y preservar indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado para iniciar la carpeta correspondiente. 

Una vez que se trabajó en la escena del hallazgo, el cuerpo fue retirado y llevado al Semefo en la capital del Estado donde le realizarán la necropsia de ley.

Noventa Grados
