Aseguran 900 kilos de estupefacientes sintéticos y destruyen campamento en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 07:49:01

Palenque, Chiapas, a 9 de agosto 2025.- Personal de seguridad federal inhabilitó un laboratorio clandestino y aseguró cerca de 900 kilogramos de un estupefaciente sintético en el municipio de Palenque, Chiapas.

A través de un comunicado en redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que dicha acción fue llevada a cabo por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos, ambos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal.

Asimismo se dio a conocer que en el predio se aseguró un arma de fuego, reactores, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos, entre otros objetos.

Cabe mencionar que no se informó sobre la detención de alguna persona durante el operativo en el sureste de Chiapas.

Por otra parte, según las autoridades federales, el decomiso de la metanfetamina y la destrucción de laboratorio representa un golpe de cientos de millones de dólares para los cárteles mexicanos.