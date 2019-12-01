Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 14:37:42
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de agosto 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal logró el aseguramiento de 530 kilogramos de estupefacientes sintéticos que tenían como destino el estado de Arkansas en Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, la metanfetamina incautada tiene un valor de 144 millones de pesos en las calles, y estaba escondida en tarimas con piedra procedentes de San Luis Potosí.

En un punto de revisión en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los elementos de seguridad detectaron irregularidades en un cargamento declarado como piedra.

Por lo anterior, efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llevaron a cabo una búsqueda en la que localizaron los paquetes con la sustancia ilícita que pretendían llevar a territorio estadounidense.

Además, el conductor de la unidad pesada, así como la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

