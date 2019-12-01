Aseguran 1.9 toneladas de estupefacientes en la Garita de Tijuana, Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 10:00:45

Tijuana, Baja California, 11 de agosto del 2025.- Un hombre fue detenido en la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California, luego de que autoridades descubrieran un cargamento oculto de metanfetamina y cocaína en un tractocamión.

El vehículo, que transportaba cuadros decorativos según el pedimento, fue sometido a revisión con Rayos X. La inspección reveló irregularidades en la carga y, al revisarla físicamente, se encontró un doble fondo con cajas de cartón.

En el interior había 122 paquetes con unos mil 174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con alrededor de 724 kilos de cocaína. El conductor, de 54 años, quedó bajo arresto y, junto con la droga y el tractocamión, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Con este aseguramiento se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles, lo que representa una afectación económica para la delincuencia organizada de 477 millones de pesos.