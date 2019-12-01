Asaltan joyería en el Centro de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 18:26:12

Uruapan, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Un solitario sujeto asaltó una joyería ubicada en el Centro de esta ciudad de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio, ubicado en la calle 5 de Febrero, se había cometido un robo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron con los dependientes quienes informaron que un sujeto llegó y pistola en mano los amenazó.

Acto seguido rompió una de las vitrinas, sustrajo joyas y luego se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.