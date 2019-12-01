Asaltan joyería en el Centro de Uruapan

Asaltan joyería en el Centro de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 18:26:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Un solitario sujeto asaltó una joyería ubicada en el Centro de esta ciudad de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio, ubicado en la calle 5 de Febrero, se había cometido un robo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron con los dependientes quienes informaron que un sujeto llegó y pistola en mano los amenazó.

Acto seguido rompió una de las vitrinas, sustrajo joyas y luego se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investigan autoridades aparición de llama en zona Centro de San Juan del Río, Querétaro
Quitan la vida a encargada del cementerio de Tecámac, Estado de México
Asaltan joyería en el Centro de Uruapan
Torturan y asesinan a puñaladas a un hombre en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Nombra Bedolla a Sergio Miguel Cedillo como coordinador general de Gabinete
Han incrementado las ventas en un 30 por ciento en restaurantes y centros nocturnos de Querétaro tras ampliación de horario: René Loya
Asegura Roberto Monroy, Michoacán es seguro para el turismo
Asaltan a mujer en Morelia, Michoacán, la despojan de una fuerte suma de dinero
Comentarios