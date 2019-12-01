Asaltan en carretera de Sinaloa al hipnotizador John Milton

Asaltan en carretera de Sinaloa al hipnotizador John Milton
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 11:42:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 3 de septiembre de 2025.- El hipnotizador John Milton, sufrió un asalto cuando circulaba por la carretera Culiacán-El Dorado en Sinaloa, donde fue despojado de su camioneta.

Los hechos se registraron el martes 2 de septiembre alrededor de las 17:00 horas, que de acuerdo a la información, fue interceptado por un grupo de sujetos armados, quienes tras quitarle sus pertenencias, huyeron del lugar.

Horas más tarde, Milton realizó una transmisión en redes sociales, para informar a sus seguidores que se encontraba bien, pero no dio muchos detalles.

Asimismo, fue compartido un breve comunicado, en el que se desmintió la versión en la que aseguraban que había sido herido de bala durante el robo.

“Han circulado noticias falsas sobre que resultó herido; queremos dejar en claro que esto es totalmente incorrecto”, indicaron en el documento.

Además, su equipo de trabajo pidió a los seguidores mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar caer en rumores.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Responsable de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán recibe 35 años de cárcel
En Zacatecas, exhiben red de más de 2 mil hombres que compartían imágenes sexuales de mujeres y niñas
Cae patrulla a barranco en Colima; hay 9 policías heridos
De enero a agosto a la baja homicidio doloso y feminicidio en Michoacán: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
En Zacatecas, exhiben red de más de 2 mil hombres que compartían imágenes sexuales de mujeres y niñas
México y EEUU reafirman compromiso en seguridad tras encuentro Sheinbaum-Rubio
Cae maestra de kínder por golpear a niño de 4 años, en Brasil; agresión fue captada en video
Ataque de EEUU a barco venezolano en el Caribe fue un
Comentarios