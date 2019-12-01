Asaltan en carretera de Sinaloa al hipnotizador John Milton

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 11:42:51

Culiacán, Sinaloa, a 3 de septiembre de 2025.- El hipnotizador John Milton, sufrió un asalto cuando circulaba por la carretera Culiacán-El Dorado en Sinaloa, donde fue despojado de su camioneta.

Los hechos se registraron el martes 2 de septiembre alrededor de las 17:00 horas, que de acuerdo a la información, fue interceptado por un grupo de sujetos armados, quienes tras quitarle sus pertenencias, huyeron del lugar.

Horas más tarde, Milton realizó una transmisión en redes sociales, para informar a sus seguidores que se encontraba bien, pero no dio muchos detalles.

Asimismo, fue compartido un breve comunicado, en el que se desmintió la versión en la que aseguraban que había sido herido de bala durante el robo.

“Han circulado noticias falsas sobre que resultó herido; queremos dejar en claro que esto es totalmente incorrecto”, indicaron en el documento.

Además, su equipo de trabajo pidió a los seguidores mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar caer en rumores.