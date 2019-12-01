Asaltan camión blindado en Guatemala, hay 4 personas fallecidas

Asaltan camión blindado en Guatemala, hay 4 personas fallecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 22:08:06
Guatemala, Guatemala, a 1 de septiembre de 2025.- Un robo a un camión blindado que transportaba dinero, se registró en un poblado de Guatemala, el cual dejó el saldo de cuatro personas muertas.

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos se registraron en un banco ubicado en la plaza central del municipio de San José Rodeo, del Departamento de San Marcos, donde supuestamente operan grupos criminales y narcotraficantes.

“Se registra un asalto a un vehículo de transporte de valores en el que murieron tres custodios y otra persona que se encontraba en la zona del tiroteo”, informaron a través de X los Bomberos Municipales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los presuntos delincuentes si logaron llevarse el dinero que robaron del camión.

