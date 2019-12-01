Asaltan a tesorero municipal de Carácuaro; le roban más de 300 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 22:20:22

Morelia, Michoacán, 02 de septiembre de 2025.- Encapuchados armados despojaron de 308 mil pesos en efectivo al tesorero del municipio de Carácuaro, en un asalto registrado la tarde de este martes a espaldas del Gastronómico de La Huerta, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Los delincuentes interceptaron al funcionario cuando salía del establecimiento, lo amenazaron con armas de fuego y lograron escapar a bordo de un vehículo Tsuru blanco, sin que la policía lograra detenerlos.

De acuerdo con la información extraoficial, el tesorero había retirado el dinero de una institución bancaria antes de acudir al lugar a comer. Fue al salir cuando los asaltantes lo sorprendieron y se llevaron el botín.

Tras el robo, la víctima dio aviso al 911, lo que movilizó a patrulleros que implementaron un operativo en la zona. Sin embargo, hasta el momento, no se reportaron personas detenidas