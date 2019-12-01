Arribo de Hernán "N" a México se retrasa; avión hace escala en Colombia para después aterrizar en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 07:22:37

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025.- El vuelo que traslada a Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Barredora, fue reprogramado para este jueves a las 7:20 de la mañana, con salida del Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Bogotá, Colombia, rumbo a Tapachula, Chiapas, y posteriormente será trasladado al Aeropuerto Internacional de Toluca.

De acuerdo con el portal FlightAware, el avión Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD de la Fiscalía General de la República (FGR), aterrizará en Tapachula a las 8:37 de la mañana, donde tendrá una escala técnica.

Tras su llegada a México, Bermúdez Requena será trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad en un camión blindado tipo Rino hacia el Cefereso 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para continuar su proceso judicial por asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la entrega del detenido a las autoridades mexicanas y agradeció la colaboración del presidente de Paraguay, Santiago Peña, por su expulsión.

Cabe destacar que Bermúdez Requena fue capturado el pasado fin de semana en Paraguay, luego de que la Interpol emitiera una ficha roja para su localización.