Credencialización única en salud en el mes de febrero: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 07:57:46

Ciudad de México, 18 de enero del 2026.- A partir de mediados del mes de febrero iniciará la credencialización única en salud, anunció la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Con este esquema, los usuarios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar podrán recibir atención médica en cualquier clínica, sin importar su afiliación.

Con ello, el Gobierno de México busca impulsar una mejora en el esquema de salud pública, una vez que los ciudadanos mexicanos tengan acceso a los hospitales más cercanos.

No obstante, dicha medida ha generado opiniones divididas, entre los que piensan que no se tiene la infraestructura necesaria para atender a tantas personas y que no hay medicinas suficientes y los que aprueban la medida.