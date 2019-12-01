Arrestan a mujer en Nuevo León por golpear a su madre y abuela; les exigía que alimentaran a su chiquillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 13:25:35

Guadalupe, Nuevo León, 7 de agosto del 2025.- En el municipio de Guadalupe, Nuevo León, una mujer fue detenida acusada de golpear a su madre y su abuela en lo que se convirtió en una fuerte discusión familiar, ya que según el reporte policial, la agresión comenzó cuando exigió que alimentaran a su criatura.

La propia madre de la agresora se comunicó al número de emergencias 911 por temor a que continuaran los golpes.

Se dio a conocer que la joven mujer primero golpeó a su abuela, presuntamente porque no atendía bien al niño. Luego, al llegar su madre para intentar calmar la situación, también fue atacada a golpes, incluso, presuntamente, con un cabezazo, lo que generó tensión en el núcleo familiar.

Tras recibir el reporte de la situación, elementos de la Policía Guadalupe arribaron al domicilio para verificar lo sucedido, donde encontraron a las dos mujeres mayores con visibles lesiones y a la presunta agresora alterada, quien fue arrestada.

Ahora, el caso quedó bajo investigación por los delitos de violencia familiar y lesiones, con la agravante de que hubo adultos mayores involucrados.