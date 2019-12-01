Arden carreteras en Jalisco y Michoacán; autoridades despliegan operativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 10:09:46

Zamora, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia se registró la mañana de este domingo 22 de febrero en la zona sur de Jalisco, tras una serie de bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos.

Los primeros reportes indican que los hechos comenzaron en el municipio de Tapalpa, presuntamente derivados de un operativo encabezado por fuerzas federales, según informaron autoridades municipales.

Alrededor de las 07:45 horas, el gobierno local señaló que no contaba con información oficial y precisa sobre lo ocurrido, aunque indicó que solicitaría datos a las instancias correspondientes para confirmar detalles.

De manera extraoficial se informó que, por indicación de la Guardia Nacional, fue cerrada la plaza de cobro Acatlán en dirección hacia Colima como medida preventiva.

Los bloqueos también se extendieron al estado de Michoacán, específicamente en los municipios de Buenavista, Sahuayo y Jiquilpan, donde se reportaron camiones y vehículos incendiados.

Dichos narcobloqueos se extendieron a la zona de Zacapu y Quiroga Michoacán, por lo que han sido suspendidas la corrida de autobuses hasta que se recupere el orden.

Hasta el momento, autoridades federales y estatales no han emitido un balance oficial sobre personas detenidas o lesionadas, mientras continúan los operativos en la región.