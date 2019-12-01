Aprehenden en Zamora, Michoacán a presunto objetivo primordial relacionado al delito de venta de sustancias ilícitas

Aprehenden en Zamora, Michoacán a presunto objetivo primordial relacionado al delito de venta de sustancias ilícitas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 20:13:17
Zamora, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), llevaron a cabo la detención de dos presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Entre los detenidos se encuentra un objetivo primordial relacionado presuntamente como principal distribuidor de narcóticos en la región. Los ahora indiciados operaban en la colonia Camelinas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

Durante la acción operativa, se aseguraron armamento y una motocicleta utilizada al parecer para la comisión de actividades ilícitas.

La SSP refrenda su compromiso con la seguridad de las y los michoacanos por mantener activas las movilizaciones y acciones estratégicas para combatir a los generadores de violencia y fortalecer la paz en el estado.

