Aprehenden en Zamora, Michoacán a presunto agresor en posesión de arma de fuego

Fecha: 9 de Agosto de 2025
Zamora, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo luego del reporte de una agresión a una mujer, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y de la Policía Municipal aseguraron a una persona del sexo masculino, quien portaba un arma de fuego en esta ciudad de Zamora. 

Sobre el particular se informó que fue al realizar patrullajes de prevención del delito en la municipalidad, agentes de la Guardia Civil y la Policía local visualizaron al ahora detenido agrediendo a una mujer sobre una calle de la colonia Aurora, Segunda Sección. 

El presunto responsable intentó huir de la presencia policial al momento que sacó una pistola, motivo por el que fue detenido por los uniformados.

El hombre de 35 años de edad y el arma tipo pistola calibre .9 milímetros con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

