Aprehenden en Zamora, Michoacán, a “El Calabazo”, presunto responsable de homicidio y tentativa de homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 10:06:00

Zamora, Michoacán, 29 de enero del 2026.- Alejandro “N”, alias “El Calabazo”, quien es señalado de su posible relación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en agravio de Manuel G. y Cristian Eduardo G., fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el 6 de enero del presente año, las víctimas acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Carlos Salinas de Gortari, en Zamora, donde presuntamente fueron privadas de la libertad y agredidas físicamente por el investigado y otras personas.

Posteriormente, fueron liberadas y al transitar por la calle Níquel de la misma colonia, las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, lo que provocó la muerte de Manuel G. y dejó con lesiones a Cristian Eduardo G.

Tras los actos de investigación realizados por la Fiscalía Regional de Zamora, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, misma que fue cumplimentada con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El detenido fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, a fin de que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.