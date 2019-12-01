Aprehenden en Pátzcuaro, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio una adolescente

Aprehenden en Pátzcuaro, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio una adolescente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 20:59:18
Pátzcuaro, Michoacán, a 3 septiembre de 2025.- Juan Baltazar “N”, quien es señalado de su posible participáción en la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de una adolescente, novia de su hijo, en el municipio de Pátzcuaro, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las Investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género se logró establecer que el pasado 20 de junio, la víctima se encontraba en casa de su novio, cuando en un momento determinado, Juan Baltazar “N” la agredió sexualmente y después la amenazó de atentar contra su vida y la de su familia si contaba algo de lo ocurrido. 

Tras recibir la denuncia, el agente del Ministerio Público recabó datos de prueba de la posible participación de Juan Baltazar “N”, lo que permitió obtener una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación. 

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que deberá resolver su situación jurídica.

