Aprehenden en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 20:48:44

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- José Omar “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Arturo Giovani C., ocurrido en Morelia, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que forman parte de la investigación, el 18 de agosto de 2024, Arturo Giovani C., se encontraba en la calle Constituyentes de 1857, esquina con Gregorio Payró, de la colonia Wenceslao Victoria, en esta ciudad de Morelia, en compañía de otras personas.

En un momento determinado, al sitio arribó José Omar “N” acompañado de otras personas y, tras un altercado, lo agredió con un objeto punzocortante, ocasionándole heridas que derivaron en su muerte. Posteriormente, el investigado se retiró del lugar, dejando a la víctima en el sitio.

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional que será la encargada de resolver su situación jurídica conforme a derecho.