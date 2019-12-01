Aprehenden en el estado de Jalisco a presunto feminicida de su suegra; hechos ocurridos en Tacámbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 11:36:47
Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Guillermo Rashid “N”, quien es señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio de su suegra, profesionista optometrista, ocurrido en el municipio de Tacámbaro, fue capturado en el estado de Jalisco.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, el 22 de marzo de 2021, Guillermo Rashid “N” irrumpió en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Hidalgo de la colonia Centro, donde la agredió con diversos objetos, ocasionándole la muerte.

Las indagatorias establecieron que el detenido mantenía un patrón de violencia constante contra la mujer, lo que permitió acreditar su probable participación en el delito y obtener orden de aprehensión en su contra.

Guillermo Rashid “N” fue ubicado en el estado de Jalisco, donde fue detenido en una operación coordinada. Posteriormente, fue trasladado a Michoacán y presentado ante la autoridad judicial, que en las próximas horas habrá de resolver su situación legal.

