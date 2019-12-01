Aprehenden en el Edomex, a presunto responsable de violar a su hija en Morelia, Michoacán

Aprehenden en el Edomex, a presunto responsable de violar a su hija en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 11:00:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de enero 2026.- Como resultado de una acción operativa entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar, de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes y en coordinación con autoridades del Estado de México, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Israel “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometido en contra de su hija, cuando tenía 12 años de edad.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, a partir del 20 de julio de 2015 el detenido comenzó a agredir a su hija sexualmente cuando se encontraba a solas con ella, conductas que se prolongaron de manera reiterada hasta el 26 de julio de 2015.

Lo anterior fue del conocimiento de la Fiscalía Especializada, que reunió suficientes datos de prueba de la posible participación de Israel “N” en los hechos, y solicitó ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada.

En el desarrollo de las indagatorias, personal de la institución estableció que Israel “N” se encontraba en el Estado de México evadiendo la acción de la justicia, por lo que, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se logró su detención.

El detenido fue trasladado a Michoacán y puesto a disposición del Juez de Control que resolverá su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Agentes abaten a dos agresores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Motociclista herido en accidente en Morelia, Michoacán 
Se registra accidente de motocicleta en Zitácuaro, Michoacán; una mujer resultó lesionada
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
“No me voy a ir”: joven evita ser privada de la libertad en asalto de una pizzería del EdoMex
Madre buscadora encara a Fernández Noroña durante mitin en el EdoMex
Comentarios