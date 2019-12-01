Aprehenden a presunto violador una niña de 11 años en La Piedad, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:08:38
La Piedad, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- Víctor Manuel “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una persona menor de edad, en esta municipalidad, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que ante el Juez de Control,  fue presentado Víctor Manuel 'N', quien, de acuerdo con las constancias que obran en la Carpeta de Investigación, abusó sexualmente de la víctima a finales del mes de julio de 2022, hechos que fueron denunciados por sus familiares.

Durante las investigaciones, la Fiscalía Regional de La Piedad  logró establecer la posible participación del investigado, quien fue detenido por personal de la institución y puesto a disposición del Juez de Control.

Será en los próximos días que la autoridad jurisdiccional le resolverá su situación jurídica.

