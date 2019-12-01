Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente en Morelia, Michoacán 

Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:11:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo 2026.- Un velador de un fraccionamiento, quien es señalado de su presunta participación en la comisión del delito de abuso sexual en agravio de una adolescente, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias, el 13 y 14 de febrero, José Luis “N” tocó la puerta de una casa del fraccionamiento donde laboraba. Ahí se encontraba la víctima de 13 años de edad, a quien sujetó por la fuerza para después tocar sus genitales. 

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, que estableció la posible responsabilidad del investigado en el delito, obteniendo una orden de aprehensión en su contra. 

Personal de la FGE dio cumplimiento al mandato judicial y dejó al detenido a disposición del Juez de Control que en próximas horas determinará su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades estatales y federales realizan cateos en la capital queretana 
En Aquila, Michoacán, muere motociclista en accidente
Aprehenden a presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán 
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Intenta ganar paso al tren y termina arrollado en Celaya, Guanajuato
Operativos en 11 estados dejan detenidos, armas y estupefacientes asegurados
Harfuch explica situación con hija de "El Mayo"; está en lista de EEUU, pero no tiene orden de aprehensión, justifica
Comentarios