Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:11:13

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo 2026.- Un velador de un fraccionamiento, quien es señalado de su presunta participación en la comisión del delito de abuso sexual en agravio de una adolescente, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias, el 13 y 14 de febrero, José Luis “N” tocó la puerta de una casa del fraccionamiento donde laboraba. Ahí se encontraba la víctima de 13 años de edad, a quien sujetó por la fuerza para después tocar sus genitales.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, que estableció la posible responsabilidad del investigado en el delito, obteniendo una orden de aprehensión en su contra.

Personal de la FGE dio cumplimiento al mandato judicial y dejó al detenido a disposición del Juez de Control que en próximas horas determinará su situación legal.