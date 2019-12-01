Aprehenden a médico presunto agresor sexual de sus hijas en Tarímbaro, Michoacán

Aprehenden a médico presunto agresor sexual de sus hijas en Tarímbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:16:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarímbaro, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- Un hombre, que es señalado como presunto responsable de la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometido contra su hija y su hijastra, ambas menores de edad. Fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre el particular se informó que dicha detención fue realizada por agentes de la Dirección de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, en un fraccionamiento del municipio de Tarímbaro.

El mandato judicial fue emitido por un Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, en contra de Jairo Olaf “N” luego de que se integrara una Carpeta de Investigación derivada de una denuncia que señala que el imputado habría agredido sexualmente a su hija y su hijastra de 5 y 9 años, respectivamente. 

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que será la encargada de definir su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades estatales y federales realizan cateos en la capital queretana 
En Aquila, Michoacán, muere motociclista en accidente
Aprehenden a presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán 
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Intenta ganar paso al tren y termina arrollado en Celaya, Guanajuato
Operativos en 11 estados dejan detenidos, armas y estupefacientes asegurados
Harfuch explica situación con hija de "El Mayo"; está en lista de EEUU, pero no tiene orden de aprehensión, justifica
Comentarios