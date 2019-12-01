Aprehenden a médico presunto agresor sexual de sus hijas en Tarímbaro, Michoacán

Tarímbaro, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- Un hombre, que es señalado como presunto responsable de la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometido contra su hija y su hijastra, ambas menores de edad. Fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre el particular se informó que dicha detención fue realizada por agentes de la Dirección de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, en un fraccionamiento del municipio de Tarímbaro.

El mandato judicial fue emitido por un Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, en contra de Jairo Olaf “N” luego de que se integrara una Carpeta de Investigación derivada de una denuncia que señala que el imputado habría agredido sexualmente a su hija y su hijastra de 5 y 9 años, respectivamente.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que será la encargada de definir su situación legal.