Aprehenden a “El Perfumes”; habría intentado matar a tres niños en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, 13 de agosto del 2025.- Juan Manuel “N”, alias “El Perfumes”, quien es señalado de su presunta responsabilidad en el delito de homicidio de persona menor de edad en grado de tentativa, cometido en agravio de dos niños de 8 y 10 años, así como de un adolescente de 12, en esta ciudad de Zamora, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 18 de julio de 2021 las víctimas se encontraban jugando en la calle Ferrocarril, de la colonia del mismo nombre, cuando fueron sorprendidas por el investigado, quien presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándoles diversas lesiones. Los menores fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía Regional de Zamora inició las investigaciones correspondientes, logrando reunir datos de prueba que permitieron solicitar y obtener la orden de aprehensión contra el señalado.

En cumplimiento al mandato judicial, personal de la institución detuvo a Juan Manuel “N” y lo puso a disposición de la autoridad jurisdiccional, que en las próximas horas definirá su situación legal. Mientras tanto, permanece recluido en el Centro Penitenciario de Zamora.