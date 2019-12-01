Aplazan la vinculación a proceso de los 3 presuntos responsables del homicidio de Fernandito, el menor que fue secuestrado por una deuda en el Estado de México 

Estado de México, a 8 de agosto de 2025.- En la audiencia de los supuestos responsables del homicidio del menor de 5 años, en el estado de México, identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para determinar si son vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, ya que una de las imputadas, aseguró que el niño fue entregado por Marcelina, madre de Fernandito, el pasado 9 de julio.

Tras las indagatorias se reveló que el menor falleció a causa de traumatismo craneoencefálico, presentando golpes en diversas partes del cuerpo, así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Liliana “N”, fue la imputada que, durante la audiencia aseguró que el niño fue entregado por Marcelina, madre del menor, comentando que el tiempo que ella tuvo en su poder al menor, se enfermó y lastimo en varias ocasiones. Estas afirmaciones no concuerdan con lo registrado ante las instituciones, ya que la FGJEM, aseguró que Marcelina levanto por lo menos cuatro denuncias en cuatro ocasiones para poder recuperar al menor, las cuales fueron negadas.

Al finalizar, el juez decretó la prisión preventiva justificada contra los tres presuntos responsables, quedando para el próximo lunes 11 de agosto la siguiente audiencia.