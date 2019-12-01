Apatzingán, Epicentro del Desplazamiento Forzado en Michoacán; Observatorio Denuncia Falta de Aplicación de Reglamento Municipal

Apatzingán, Epicentro del Desplazamiento Forzado en Michoacán; Observatorio Denuncia Falta de Aplicación de Reglamento Municipal
Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 17:38:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 10 de enero de 2026. El municipio de Apatzingán se consolidó durante el 2025 como el epicentro del desplazamiento forzado en la entidad, seguido por Buenavista-Tomatlán, señaló Julio César Franco, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región.

 

El Observatorio identifica al menos nueve comunidades con desplazamiento activo. Franco detalló en entrevista que, si bien Apatzingán y Buenavista concentran la mayor cantidad de incidentes en Tierra Caliente, la siguiente región con alta incidencia es la Sierra Costa, donde municipios como Chinicuila, Coahuayana y Aquila reportan eventos de desplazamiento, ya sea por emisión o recepción de comunidades de acogida particularmente en la cabecera de Coahuayana y la comunidad de La Placita en Aquila.

 

Destacó que las personas que retornan a sus localidades de origen lo hacen en situación de vulnerabilidad, ya que no se cumplen los criterios internacionales para un retorno seguro o solución duradera.

 

La principal preocupación expresada por los representantes del Observatorio es la falta de padrones de los afectados por desplazamiento forzado, datos que pintan debería generar la autoridad local.

 

Indicaron también la ausencia de aplicación del reglamento vigente de atención, un instrumento legal de acatamiento obligatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado desde octubre del año pasado.

 

 

"Lamentablemente es un instrumento legal de acatamiento obligatorio que no ha sido utilizado por las autoridades municipales; eso sería lo primero, y lo segundo, tanto este instrumento como los criterios internacionales establecen cuáles son las características de un retorno seguro o de una solución duradera, que podría ser, si no el retorno, la reinstalación en un lugar adecuado con acogimiento en una comunidad receptora. Ninguno de los criterios internacionales respecto a estas soluciones duraderas se registra en Apatzingán hasta el día de hoy. Las personas que retornan a sus comunidades lo hacen en situaciones de vulnerabilidad y con alta probabilidad de que vuelvan a ser desplazados", apuntó Julio César Franco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere un individuo tras ser arrollado por el tren en Yurécuaro, Michoacán
“Están disparando contra mi hermano”: Memo Valencia alerta de balacera contra su hermano René en la zona lacustre de Michoacán
Suman tres policías muertos por emboscada en Zamora, Michoacán; un auto asegurado, sin rastro de los atacantes
Fiscalía de Guanajuato esclarece más de 20 homicidios y logra 34 detenciones durante diligencias de fin de año
Más información de la categoria
“Están disparando contra mi hermano”: Memo Valencia alerta de balacera contra su hermano René en la zona lacustre de Michoacán
Suman tres policías muertos por emboscada en Zamora, Michoacán; un auto asegurado, sin rastro de los atacantes
Ataque con drones sacude El Salitre de Estopila: explosivos dañan viviendas y dejan a joven gravemente herido en la Costa Sierra de Michoacán
Secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz niega detención; habría sido citada a declarar
Comentarios