Apatzingán, Epicentro del Desplazamiento Forzado en Michoacán; Observatorio Denuncia Falta de Aplicación de Reglamento Municipal

Morelia, Michoacán, 10 de enero de 2026. El municipio de Apatzingán se consolidó durante el 2025 como el epicentro del desplazamiento forzado en la entidad, seguido por Buenavista-Tomatlán, señaló Julio César Franco, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región.

El Observatorio identifica al menos nueve comunidades con desplazamiento activo. Franco detalló en entrevista que, si bien Apatzingán y Buenavista concentran la mayor cantidad de incidentes en Tierra Caliente, la siguiente región con alta incidencia es la Sierra Costa, donde municipios como Chinicuila, Coahuayana y Aquila reportan eventos de desplazamiento, ya sea por emisión o recepción de comunidades de acogida particularmente en la cabecera de Coahuayana y la comunidad de La Placita en Aquila.

Destacó que las personas que retornan a sus localidades de origen lo hacen en situación de vulnerabilidad, ya que no se cumplen los criterios internacionales para un retorno seguro o solución duradera.

La principal preocupación expresada por los representantes del Observatorio es la falta de padrones de los afectados por desplazamiento forzado, datos que pintan debería generar la autoridad local.

Indicaron también la ausencia de aplicación del reglamento vigente de atención, un instrumento legal de acatamiento obligatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado desde octubre del año pasado.

"Lamentablemente es un instrumento legal de acatamiento obligatorio que no ha sido utilizado por las autoridades municipales; eso sería lo primero, y lo segundo, tanto este instrumento como los criterios internacionales establecen cuáles son las características de un retorno seguro o de una solución duradera, que podría ser, si no el retorno, la reinstalación en un lugar adecuado con acogimiento en una comunidad receptora. Ninguno de los criterios internacionales respecto a estas soluciones duraderas se registra en Apatzingán hasta el día de hoy. Las personas que retornan a sus comunidades lo hacen en situaciones de vulnerabilidad y con alta probabilidad de que vuelvan a ser desplazados", apuntó Julio César Franco.