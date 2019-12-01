Aparatoso choque por alcance en la carretera a Chichimequillas, deja un herido en El Marqués, Querétaro

Aparatoso choque por alcance en la carretera a Chichimequillas, deja un herido en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:57:39
El Marqués, Querétaro, a 3 de septiembre de 2025.- Fuerte  accidente se registró en la carretera a Chichimequillas, en el municipio de El Marqués, que dejó como saldo a una persona herida y severos daños materiales.

El accidente ocurrió en dirección a la carretera a Bernal, a la altura de la localidad de Agua Azul, luego de que el conductor perdiera el control por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

El vehículo al perder el control, se incrustó contra un tractocamión, lo que ocasionó que quedara con severos daños materiales en su carrocería.

Al lugar, acudió personal de Protección Civil de El Marqués, quien valoró al conductor del auto y determinó trasladarlo al hospital para continuar con la atención.

