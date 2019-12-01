Aparatoso accidente en la autopista Totomoxtle-Paso Largo de Veracruz, deja dos personas sin vida y una lesionada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 21:00:51
Xalapa, Veracruz, a 13 de enero de 2026.- Un aparatoso accidente vial en la autopista Totomoxtle–Paso Largo, en el estado de Veracruz, luego de que un tráiler presuntamente circulaba a alta velocidad y se impactó contra una camioneta blanca de reparto.

Como resultado del choque, se reportó de manera preliminar la muerte de dos personas y una más resultó lesionada, quien recibió atención médica por parte de paramédicos en el lugar del siniestro. Las víctimas quedaron atrapadas dentro del vehículo, el cual sufrió severos daños y quedó prácticamente destruido.

Los primeros informes señalan que la camioneta tenía como ruta Papantla o Poza Rica, mientras que el tráiler se dirigía al puerto de Veracruz.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad para realizar labores de auxilio, así como el abanderamiento de la zona con el fin de prevenir otros accidentes.

Las autoridades competentes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones que permitan determinar responsabilidades. Debido a las maniobras, la circulación vehicular permaneció parcialmente restringida en ese tramo.

Noventa Grados
