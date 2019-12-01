Alumna de secundaria ataca con arma blanca a una de sus compañeras en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:30:57

Empalme, Sonora, 2 de diciembre del 2025.- Momentos de angustia se vivieron en una escuela secundaria ubicada en el municipio de Empalme, Sonora, cuando una estudiante fue apuñalada por una de sus compañeras durante la mañana del pasado lunes.

Medios locales narraron que en el patio central del plantel educativo José Antonio Celaya Castro, ubicado en la colonia Moderna, se realizaba la ceremonia de honores a la bandera cuando ocurrió el ataque.

La víctima fue una menor de 13 años de edad que cursa el segundo año, quien tuvo heridas por arma blanca en su espalda y hombro.

La intervención de un profesor en el hecho fue vital para que la menor no fuera asesinada, una vez que logró desarmar a la agresora.

Al plantel escolar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a la menor y la trasladaron de forma inmediata al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Empalme, donde recibió atención médica.

Cabe destacar que la menor no se encuentra en peligro de perder la vida y fue dada de alta tan solo unas horas después de lo sucedido.