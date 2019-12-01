Alerta: SSP te dice cómo detectar nuevo fraude de suplantación de negocios en línea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 09:59:20

Morelia, Michoacán, 7 de agosto del 2025.- “Ciberdelincuentes roban identidad de negocios reales para estafar usuarios”, detectó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo cual la dependencia de seguridad lanzó la siguiente alerta.

A través de los agentes de la Policía Cibernética de la Guardia Civil se descubrió esta modalidad, donde los ciberdelincuentes usurpan la identidad de comercios reales en Google Maps y Google Business.

En esas plataformas usan perfiles con poca vigilancia, donde cambian la información del negocio, especialmente el número telefónico, y así ofrecen productos o servicios falsos, solicitándo depósitos anticipados.

Por ello, la SSP te comparte las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude:

•⁠ ⁠Verificar la información del negocio en su sitio web o redes sociales oficiales.

•⁠ ⁠Desconfiar de cambios recientes, como cambio de número de contacto, etc.

•⁠ ⁠No realizar pagos anticipados.

•⁠ ⁠Si eres comerciante, proteger tu perfil con Google Business y revisa tus datos publicados.

Aunado a ello, a través del teléfono 911 emergencias puedes solicitar apoyo, si crees haber sido afectada o afectado por algún delito cibernético.