Alerta la SSP de Michoacán sobre venta de boletos falsos para el Mundial de Fútbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:54:18
Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, dio a conocer que se han descubrieron distintas modalidades de fraudes alusivas a la venta de boletos del Mundial de Fútbol a realizarse en México en el año 2026. 

Sobre el particular se indicó que a través de los agentes de la Policía Cibernética de la Guardia Civil se han identificado varias modalidades, tales como sitios web falsos que imitan a la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); la publicación de anuncios engañosos en redes sociales y plataformas de compraventa, y el envío de correos electrónicos o mensajes de texto fraudulentos que buscan robar información personal y bancaria.
 
En este tenor, la SSP te brinda las siguientes recomendaciones para evitar que seas víctima de fraude:

- Evitar adquirir boletos a través de redes sociales, foros o grupos de mensajería. 
- ⁠Realizar tus compras únicamente en los canales oficiales de la FIFA y distribuidores autorizados.
- ⁠Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o promociones no verificadas.
- ⁠Nunca compartas datos bancarios o personales en enlaces recibidos por correo o mensajería.

Si necesitas apoyo o mayor orientación en este rubro, llama al 911 emergencias, donde el personal especializado de esta institución te ayudará.

Noventa Grados
