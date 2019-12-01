Alejandra Anguiano: 59% de mujeres michoacanas viajan con miedo en combis

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025.- El 59 por ciento de las mujeres michoacanas se sienten inseguras al viajar en combis, reveló Alejandra Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer). La funcionaria destacó que esta percepción de riesgo se suma al 12 por ciento de mujeres que también experimentan temor al usar el servicio de taxi.

Ante este panorama, se han implementado los programas “Viajo segura” y “Taxi seguro”, que buscan prevenir la violencia contra las mujeres en el transporte público a través de capacitaciones y procesos de sensibilización dirigidos a los operadores, señaló la funcionaria estatal; subrayó que, aunque el uso del transporte debería ser un derecho sin riesgos, para muchas mujeres es un acto de valentía.

Informó que durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se ha logrado capacitar a casi cinco mil operadores en el estado, acciones que forman parte de una estrategia integral para generar entornos más seguros y confiables para las usuarias.

En cuanto a los casos registrados de violencia en el transporte público, Alejandra Anguiano detalló que existen denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en municipios como Uruapan, Zamora y Apatzingán, donde cada localidad ha reportado al menos una incidencia.