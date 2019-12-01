Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán

Buenavista, Mich., a 18 de septiembre de 2025.- La presidenta municipal de Buenavista, demarcación enclavada en la Tierra Caliente de Michoacán, salió con vida de un atentado contra su vida en una carretera, perpetrado por un grupo de hombres armados que logró escapar.

Los hechos se registraron la mañana del jueves, cuando la presidenta municipal Irma Moreno Mendoza regresaba al municipio de Buenavista procedente de Apatzingán, luego de acudir a la toma de protesta del nuevo comandante de la 43/a. Zona Militar de Apatzingán, en un acto protocolario, según documentó Milenio.



La alcaldesa y sus escoltas fueron atacados con rifles de grueso calibre por civiles armados que se desplazaban en varias camionetas. A pesar de lo fuerte del ataque, Irma Moreno logró salir con vida del ataque y ponerse a salvo.



La Presidenta Municipal, ya arrastraba amenazas contra su vida atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, que la señala de estar coludida con un cartel rival.

Un fuerte operativo policiaco y militar fue llevado a cabo para dar con los agresores, el cual incluyó el despliegue de un helicóptero del Ejército.