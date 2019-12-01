Al Alcalde de Uruapan lo mataron con su propia agenda: Secretaria de Carlos Manzo sería “La Paloma”, pieza clave en la filtración de información para su asesinato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 11:05:28

Uruapan, Mich., a 10 de enero de 2026.- La investigación por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo ha dado un giro inquietante: la traición no habría venido de fuera, sino desde su propio equipo más cercano. Autoridades federales y estatales han confirmado que existió un informante interno que filtró en tiempo real los movimientos del edil a un grupo criminal. En los mensajes interceptados, ese contacto era identificado con un apodo femenino: “La Paloma”.

Hoy, todas las miradas apuntan a una persona clave: Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo y que recientemente fue detenida junto con otro hombrecomo parte de la indagatoria por el homicidio.

Chats cifrados y la sombra de “La Paloma”

De acuerdo con fuentes de seguridad, durante la investigación se aseguraron comunicaciones realizadas a través de la aplicación cifrada Threema, utilizada por integrantes del grupo criminal que planeó el ataque. En esos chats se menciona reiteradamente a “La Paloma”, descrita como la persona que enviaba ubicaciones, fotografías y reportes de agenda del alcalde.

La información era precisa, inmediata y provenía —según las autoridades— de alguien con acceso directo a su rutina diaria.

¿Una secretaria convertida en informante?

Yesenia Méndez encaja en el perfil que las autoridades han delineado: Integrante del círculo más cercano; con conocimiento total de la agenda, reuniones y traslados; y con acceso permanente al alcalde.

Aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que Méndez sea “La Paloma”, la línea de investigación es clara: se indaga si ella fue quien filtró información sensible que permitió a los sicarios saber dónde y cuándo atacar.

Una ausencia que hoy pesa

Uno de los episodios que más ha llamado la atención de los investigadores es que Yesenia Méndez no habría acudido a una reunión clave el día del asesinato de Manzo, pese a que formaba parte de la logística habitual del alcalde. Para la fiscalía, esa ausencia no pasó desapercibida y hoy forma parte del rompecabezas.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, Yesenia Méndez continuó despachando, ahora como secretaria de Grecia Quiroz, viuda del exalcalde y posteriormente alcaldesa. Esta continuidad en el poder, pese a estar bajo observación, ha levantado sospechas adicionales sobre el alcance de su influencia y el tiempo que pudo haber operado sin ser detectada.

Detenida junto con otro hombre

La captura de Méndez Rodríguez no ocurrió sola. Fue detenida junto con otro hombre, cuya identidad y rol específico aún no han sido revelados públicamente, pero que también estaría vinculado a la red de apoyo logístico e informativodetrás del crimen.

Autoridades federales han sido contundentes en una cosa: El asesinato de Carlos Manzo no se habría concretado sin la filtración de información desde su propio entorno.

Si se confirma que “La Paloma” estaba sentada en su oficina, el caso no solo revelaría un homicidio planeado con precisión, sino una traición silenciosa desde el corazón mismo del gobierno municipal.