Adolescente muere ahogado en Nuevo Urecho, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 11:58:33
Nuevo Urecho, Michoacán, 10 de agosto del 2025.- Un adolescente de 14 años de edad perdió la vida al ahogarse en las aguas del rio de la localidad de La Ibérica en el municipio de Nuevo Urecho, Michoacán.

Al respecto se informó que el menor Luis Enrique M., de 14 años se metió a nadar a las aguas del referido afluente y ya no salió.

De inmediato se emprendió la búsqueda del adolescente mismo que fue localizado sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

