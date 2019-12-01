Accidente vehicular en Tangancícuaro, Michoacán, deja 11 lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 17:04:09

Tangancícuaro, Michoacán, 25 de diciembre del 2025.- Un saldo de 11 personas lesionadas, entre ellas cuatro menores y una mujer embarazada, fue el que dejó el choque/volcadura de una camioneta, hechos registrados en la carretera Tangancícuaro-Patambán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de distintas corporaciones los cuales auxiliaron a 11 personas que estaban heridas.

Es de mencionar que de los lesionados, al menos cuatro están graves.