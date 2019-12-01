Accidente en Paseo 5 de Febrero en Querétaro capital, cobró la vida de una persona 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:41:09
Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Una persona perdió la vida, luego de un hecho de tránsito, que se registró la noche del domingo, sobre Paseo 5 de Febrero, en la capital de Querétaro.

Fue en dirección al norte de la capital queretana, en donde el vehículo perdió el control, al impactarse contra la contención que divide, carriles centrales de Paseo 5 de Febrero, y el puente de incorporación con la carretera a Tlacote.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron la muerte de la persona.

Policías estatales acudieron como primeros respondientes, acordonaron la zona y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

