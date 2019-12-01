Accidente en la autopista México-Querétaro, deja a una persona sin vida

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:29:46

Pedro Escobedo, Querétaro, a 4 de noviembre 2026.- El operador de una unidad de transporte de personal, perdió la vida, luego de impactarse contra la caja de un tráiler, en la autopista federal 57 México-Querétaro.

El accidente ocurrió, a la altura de la localidad El Sauz, Pedro Escobedo, en dirección a San Juan del Río, luego de que el operador, aparentemente se quedara dormido al volante.

Tras la colisión, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento, y esperar a los servicios periciales, para el levantamiento del cuerpo.