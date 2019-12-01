Accidente dejó cuatro lesionados en blvd Bernardo Quintana, en Querétaro capital 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 09:49:12

Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre 2025.- La madrugada de este jueves, servicios de emergencias se movilizaron al boulevard Bernardo Quintana y Paseo 5 de Febrero, en donde se reportó un fuerte accidente vehicular.

Fue a la altura de la colonia las Américas, en donde el vehículo perdió el control, por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, el auto se impactó contra la base del puente vehicular, lo que ocasionó que el auto quedara con severos daños materiales y las personas a bordo heridas.

A la línea de emergencias se reportó el accidente, de inmediato Bomberos de Querétaro, Personal de Protección Civil y paramédicos, se movilizaron para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se realizó la valoración de las personas y determinaron trasladar a tres de ellas a un hospital, para continuar con la atención.

Policías estatales arribaron para realizar el abanderamiento y tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños materiales.