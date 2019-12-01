Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 19:35:07

Zamora, Michoacán, a 3 de agosto de 2025.- El choque entre una motocicleta y una camioneta dejó como saldo de una pareja lesionada, así como algunos daños materiales.

Lo anterior se registró aproximadamente a las 12:20 horas de este miércoles, en la Avenida Madero Norte esquina con Clavel, justo a la altura del Puente Peatonal de Palo Alto.

Al lugar llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron al señor Abigail C., M., de 43 años de edad y Sara D., C., de 43 años de edad, vecinos de la colonia Valencia Primera Sección, quienes fueron llevados a un nosocomio.

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de realizar los peritajes, así mismo aseguraron la moto de la marca Vento color rojo, con placa 05PUA6 de Michoacán y la camioneta de la marca Ford, color rojo, con matrícula PJH-106-C de Michoacán para deslindar responsabilidades.