Abandonan restos humanos en carretera de Veracruz

Álamo, Veracruz, 7 de septiembre del 2025.- La Fiscalía del Estado de Veracruz dio a conocer que fueron localizados restos humanos en una carretera ubicada en el norte de la entidad, a la altura del municipio de Álamo.



Se detalló que el hallazgo tuvo lugar en la carretera Álamo-Potrero del Llano, lo que obligó a una fuerte movilización de agentes policiacos y personal militar.



Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre a quien podrían pertenecer los restos, en tanto que no se reportaron personas detenidas por el delito.



Cabe destacar que la zona norte veracruzana ha sufrido una escalada de violencia en los últimos meses, con casos como el asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández, que resonó a nivel nacional.