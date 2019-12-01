Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán

Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 02:03:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Mich., a 11 de agosto de 2025.- Las cabezas cercenadas de dos hombres fueron abandonadas en hieleras desechables, en calles de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, sumando tres decapitados esta noche en la entidad.

El hallazgo tuvo lugar la madrugada del lunes, en inmediaciones del Recinto Ferial, donde conductores advirtieron la presencia de dos hieleras y un mensaje escrito en una cartulina, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Una vez en el lugar, los agentes confirmaron el reporte, localizando dentro de las hieleras las cabezas de dos hombres. Asimismo, hallaron la cartulina con un mensaje contra un líder de los Caballeros Templarios.

La escena del crimen fue acordonada y se dio parte a la autoridad ministerial de lo ocurrido.

Con este caso, suman tres cabezas humanas abandonadas en calles de Michoacán la misma noche. El otro caso tuvo lugar en el municipio de Buenavista, donde una cabeza ensangrentada con un mensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ataque armado en una cantina de la colonia Emiliano Zapata deja un saldo de 8 personas fallecidas y varios heridos en Uriangato, Guanajuato
Más información de la categoria
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ola de violencia en Uruapan, Michoacán: Matan a conductor en Infonavit Balcones; segundo homicidio del día y cuarto del mes
Inseguridad se adueña de Uruapan, Michoacán: En diez días roban 20 vehículos, asaltan 7 negocios, matan a cuatro personas y balean a tres más
Comentarios