Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas

Buenavista, Mich., a 11 de agosto de 2025.- La cabeza cercenada de un hombre fue abandonada sobre las letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en el municipio de Buenavista. A pesar de la gravedad de la situación, la extremidad humana permaneció allí por horas.



Fueron conductores quienes la noche del domingo al pasar por las letras monumentales, advirtieron que sobre una de ellas había una extremidad ensangrentada, por lo que dieron aviso a la Policía.



Sin embargo, al paso de los minutos y después de una hora, ninguna autoridad había acudido al sitio, dando oportunidad a los testigos de tomar múltiples fotografías que ya circulan en las redes sociales.



Pobladores incluso han identificado preliminarmente al ahora occiso por el apodo de “El Jetón”, quien sería vecino de la comunidad 18 de Marzo.



En el municipio de Buenavista las noches se han convertido en refugio de los delincuentes, quienes aprovechan el miedo de las autoridades a salir a los caminos en la oscuridad, para actuar a sus anchas.



Asimismo, la alcaldesa de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, se encuentra bajo amenazas del crimen organizado que la han llevado a abandonar la Presidencia Municipal.