Abandonan cabeza humana en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 11:19:35

Apatzingán, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- Junto con una motocicleta, encima de una hielera fue abandonada una cabeza humana en calles de la colonia Babilonia, de la ciudad de Apatzingán, Michoacán; el caso ya es investigado.

Al respecto se informó que vecinos de la referida colonia fueron quienes, vía sistema de emergencias 911, reportaron que en la esquina de las calles José Sixto Verduzco y Heriberto Jara, de la referida colonia se encontraba la extremidad cefálica.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de la extremidad cefálica, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley, así mismos we seguro la hielera y la motocicleta para su análisis.