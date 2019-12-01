A punta de pistola pareja es despojada de su camioneta en el centro de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 01:42:47

Uruapan, Mich., a 15 de abril de 2026.— La violencia urbana volvió a hacerse visible en el corazón de la ciudad, luego de que una pareja de jóvenes fuera despojada de su vehículo por sujetos armados en calles de la zona centro.

De acuerdo con los primeros reportes, el atraco ocurrió la noche del martes, cuando las víctimas abordaban su vehículo estacionado en un área céntrica y fueron interceptadas por los agresores, quienes bajo amenazas las obligaron a descender de la unidad.

El hecho quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que la pareja se aleja del vehículo para evitar ser agredida, mientras los delincuentes toman el control de la camioneta.

La unidad robada es una camioneta Renault Oroch, modelo 2020, color plata, la cual fue sustraída y posteriormente conducida con rumbo desconocido.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho, ni sobre la localización del vehículo. El incidente se suma a una serie de delitos patrimoniales registrados en la ciudad, lo que mantiene la preocupación entre habitantes y comerciantes del primer cuadro de Uruapan.